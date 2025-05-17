После падения ребенка в люк СК проверит школу на халатность

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения школьника в люк на территории Санкт-Петербурга.

Следователи получили сообщение о том, что 15 мая ученик упал в незакрепленный люк на территории учебного заведения. Мальчик был доставлен в больницу с травмами, ему оказывают необходимую помощь.

В связи с произошедшим инцидентом в ведомстве проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о выявленных обстоятельствах.

Контроль за выполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что во время падения школьник получил удар по голове. У пострадавшего врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, у ребенка были ссадины на виске и ухе, а также ушибы. Для дальнейшего лечения и наблюдения мальчика поместили в отделение нейрохирургии.