Конкурс «Евровидение-2025» не обошелся без скандалов и происшествий

Музыкальный конкурс «Евровидение» вновь становится площадкой для обсуждения во всем мире.

Мальтийская певица Мириана Конте вынуждена была изменить текст своей конкурсной песни после того, как британские вещатели усмотрели в нем вульгарный подтекст. Хотя на мальтийском языке слово означало «я пою», на английском оно звучало как грубое обозначение женских гениталий.

В итоге Конте заменила его на одну букву “К”. При этом во время ее выступлений в зале фанаты кричат слово, которое задумывалась изначально.

Австралиец Go-Jo с песней Milkshake Man смог избежать цензуры, хотя его выступление содержало откровенные сексуальные намеки. Во время второго полуфинала он исполнил композицию в оригинальной версии, а в завершении номера снял верхнюю часть одежды. Однако это не помогло ему набрать достаточное количество зрительских голосов для прохода в финал.

Вопрос возможного выступления победительницы «Евровидения-1988» Селин Дион остается открытым. Во время исполнения ее песни в полуфинале в кадре появились чьи-то ноги на сцене, но позже выяснилось, что это был дирижер. Поклонники обсуждают, был ли это намек на ее появление. Победитель прошлого года Немо также хочет выступить вместе с Дион, но ее участие зависит от состояния здоровья.

Во время репетиции протестующие освистали израильскую участницу Юваль Рафаэль. Нарушителей удалили, а организаторы пообещали обеспечить безопасность.