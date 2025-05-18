Радимов оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче с «Ростовом»

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов проанализировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Ростовом» клубом из Санкт-Петербурга. По мнению эксперта, сине-бело-голубым предстоит сложная игра.

Радимов отметил, что не стоит ожидать легкой победы «Зенита». Он обратил внимание на разницу в эмоциональном состоянии команд после недавних матчей. В то время как петербуржцы потерпели неудачу, «Ростов» вышел в Суперфинал Кубка России, что гарантирует команде мощную поддержку домашних болельщиков. Эксперт в эфире «Матч ТВ» подчеркнул, что на такой эмоциональной волне команда способна на многое.

Также Радимов отметил качественную игру «Ростова» в текущем сезоне. По его словам, даже возможная ротация состава перед решающим кубковым матчем не снизит мотивации команды, так как любой из запасных игроков выйдет на поле с максимальной отдачей.

В настоящий момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 60 очками после 28 матчей.