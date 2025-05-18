На пять дней в Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы

Движение в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга будет ограничено из-за ремонтных работ.

С 19 по 23 мая в тоннеле городской дамбы будет временно ограничено движение транспорта. Причиной ограничений стали плановые регламентные и ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

В период проведения работ возможна кратковременная остановка движения перед тоннелем — не более чем на 10 минут. Это связано с необходимостью заезда и выезда подъемной техники.

Представители ведомства попросили водителей соблюдать установленные ограничения скорости, обращать внимание на дорожные знаки, разметку и информационные табло.