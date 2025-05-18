День корюшки в Петербурге отметили экологической акцией по зарыблению

Не имеющие аналогов дизайнерские решения и фотозон: Интерактивный Музей Супергероев Здесь вы окажетесь по ту сторону экрана и встретитесь с любимыми героями комиксов, мультфильмов или компьютерных игр, ведь здесь можнос фотографироваться с Бэтманом, спросить мудрого совета у мастера джедаев Йоды или спасти принцессу вместе с братьями Марио. Быть в шаге от портала в мультивселенную, где и дети, и взрослые могут себя почувствовать напарниками Железного человека и отправиться на другую планету по следам Чужого вместе с Хищником, попасть на пикник к семейке Симпсонов или собрать суперкоманду из Фиксиков, Смешариков и Миньонов! Где такое возможно? Только в Интерактивном Музее Супергероев. Дом наоборот Уникальное пространство, где реальность перевернута вверх дном! Посетителей ожидает семь комнат с миром, где предметы и мебель находятся не на своих местах, а...