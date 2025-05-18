День корюшки в Петербурге отметили экологической акцией по зарыблению

В Санкт-Петербурге состоялась акция по зарыблению в акватории Петропавловской крепости, приуроченное к открытию Дня корюшки.
Данный праздник ежегодно проходит на территории Северной столицы.
Экологические проекты по дноочистке сопровождаются компенсационными мерами, включающими систематический выпуск молоди рыб. Данные мероприятия направлены на восстановление биоресурсов водоемов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.
В рамках праздничной программы была проведена экологическая акция. Специалисты выпустили в воду молодь сига, закупленную Комитетом. Эта инициатива призвана восполнить популяцию рыбы и поддержать экологическое равновесие водных систем города.