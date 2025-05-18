Дуглас Сантос вошел в состав «Зенита» на матч 29 тура РПЛ с «Ростовом»

В воскресенье, 18 мая, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Зенитом».

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Сине-бело-голубые появятся на поле в следующем составе: вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков, Дуглас Сантос, Ваня Дркушич и Нино, полузащитники Вилмар Барриос, Густаво Мантуан, Луис Энрике, нападающие Александр Соболев, Максим Глушенков и Педро.

Стоит напомнить, что в составе клуба из Северной столицы отсутствует правый защитник Вячеслав Караваев, который восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Также не сможет принять участие в матче бразильский полузащитник Вендел из-за мышечной травмы.

Отметим, что по текущим турнирным показателям «Ростов» занимает восьмую позицию в таблице с 38 очками после 28 матчей. ФК «Зенит» находится на втором месте с 60 очками за 28 игр. Лидером чемпионата остается «Краснодар», набравший 64 очка после 29 туров.