Роскомнадзор поделился способом выявления пропаганды чайлдфри* в кино

В России фильмы, пропагандирующие идеологию чайлдфри*, лишатся прокатных удостоверений. Министерство культуры внесло соответствующие изменения в ведомственный приказ.

Роскомнадзор, в свою очередь, утвердил критерии выявления подобного контента, которые будут применяться к цифровым платформам, включая социальные сети и онлайн-кинотеатры, с целью оперативного удаления запрещенной информации, пишет “Парламентская газета”.

Данные меры стали следствием закона, принятого в сентябре 2024 года по инициативе группы сенаторов и депутатов, в том числе Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Закон, а также поправки в КоАП, предусматривающие штрафы за пропаганду чайлдфри*, вступили в силу в декабре 2024 года. Он предусматривает штрафы за распространение идеологии отказа от деторождения, достигающие млн рублей для юридических лиц, а в случае распространения среди несовершеннолетних – до 5 млн рублей. Возможна приостановка деятельности организации на срок до 90 суток, что может повлечь блокировку ресурса.

Приказ Минкультуры, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам с пропагандой чайлдфри*, был опубликован в мае. Ранее под запрет попадали картины с порнографией, насилием, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Приказ Роскомнадзора, определяющий критерии отнесения информации к запрещенной, вступит в силу в сентябре 2025 года.

К запрещенной информации отнесут контент, побуждающий к отказу от деторождения, оправдывающий его, формирующий позитивное отношение к бездетности, информирующий о преимуществах отказа от детей, искажающий представления о социальной равноценности детей и бездетных, демонстрирующий отрицательный образ беременности, материнства, отцовства или создающий положительное отношение к бездетности, мотивирующее к отказу от деторождения. Исключение составят сведения научно-медицинского характера, не подпадающие под данные критерии.

Предполагается, что из онлайн-кинотеатров могут быть удалены фильмы, содержащие информацию о чайлдфри* или персонажах с подобными взглядами.

* пропаганда чайлдфри запрещена в России.