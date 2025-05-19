В Петербурге отметят шестилетие проекта «Анна помогает»

В среду, 21 мая в Санкт-Петербурге автономная некоммерческая организация «Анна помогает» проведет праздничное мероприятие по случаю шестилетия своей деятельности. Событие пройдет на театрально-концертной площадке «Скороход» (Московский пр., д.107, корп.5) с 15:00 до 21:00.

Организация с 2019 года оказывает системную помощь выпускникам детских домов и молодым людям с опытом сиротства из Петербурга и Ленинградской области. Проект помогает в адаптации к самостоятельной жизни: от психологической поддержки до трудоустройства и поиска жилья.

Ключевым событием вечера станет премьерный показ документального фильма «Знаешь, так бывает» — ленты о работе организации и судьбах ее подопечных. Режиссер фильма — Антон Колбин (Москва). Работа над картиной велась в течение двух лет.

Также в программе вечера:

Фотовыставка «Берег», созданная участниками летнего лагеря для подростков с опытом сиротства;

Благотворительный маркет, где можно будет приобрести продукцию мастерских организации;

Нетворкинг-зона для гостей;

Фуршет и живая музыка.

В рамках мероприятия запустят сбор средств на открытие первой спешелти-кофейни трудоустройства в Гатчине — проект станет площадкой для первых шагов на рынке труда выпускников интернатов.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации на платформе TimePad.