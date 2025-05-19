Кронштадту исполнился 321 год

Кронштадт празднует 321-ю годовщину со дня основания и 322-летие Балтийского флота.

Начало торжеств ознаменовалось возложением цветов к монументам Петру Великому и адмиралу Макарову. Праздничная программа продолжилась концертом. Жители и гости города имели возможность осмотреть эскадренный миноносец «Беспокойный», спущенный на воду в 1990 году, а также подводные лодки, пришвартованные у причалов, пишет abn.agency.

Ранее сообщалось о растущей популярности Кронштадта как туристического направления. За последнее время город принял более 4 млн посетителей. Количество пассажиров водного транспорта увеличилось в пять раз за четыре года. Только в прошлом сезоне водным путем в Кронштадт прибыло более чем 115 тысяч человек. В связи с этим судоходные компании увеличивают количество рейсов в город.

Параллельно идет обновление дорожной инфраструктуры Кронштадта, на которое до 2030 года планируется направить 2,99 млрд рублей.