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Победители конкурса современного плакатного искусства презентовали свои работы

Михаил Яковлев

В общественном пространстве «СреДа!» состоялось открытие выставки, на которой представили 150 работ победителей и участников конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов».

Победители конкурса современного плакатного искусства презентовали свои работы
Станислав Кукарцев — пресс-секретарь Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутат МО Литейный округ. Фото: пресс-службы «Экспертный клуб Петербурга»

«“Единая Россия” в Санкт-Петербурге продолжает развивать новые информационные форматы и организовывать уникальные события.

Так, на прошлой неделе партия поддержала и оказала содействие в организации выставки плакатов конкурса современного плакатного искусства им. Сергея Ефремова. Организаторы конкурса взялись за амбициозную задачу — возродить плакатное искусство, которое в СССР было своего рода культурным феноменом, успешно выполнявшим образовательную, пропагандистскую, просветительскую и иные функции в интересах общества и государства.

Плакат как инструмент “мягкой силы” может в наши дни быть крайне эффективным в информационной и пропагандистской работе при должном внимании и отношении к развитию данного формата. Политические партии, поддерживая такие инициативы, могут качественно улучшить свою работы над печатными агитационными материалами».

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