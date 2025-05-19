Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в Невском районе 

Прокуратура Невского района выявила нарушения в обеспечении доступа инвалидов к объектам спортивной инфраструктуры. Проведена проверка соблюдения прав маломобильных граждан на беспрепятственное посещение социально значимых объектов.

Установлено, что четыре спортивных учреждения, расположенных в районе, не соответствуют требованиям законодательства о социальной защите инвалидов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Здания не оборудованы системами информационной поддержки для людей с нарушением слуха, отсутствует визуальная информация на контрастном фоне. Как передает прокуратура Невского района, кнопки вызова персонала не имеют тактильных табличек.

Руководителям спортивных учреждений направлены представления об устранении выявленных нарушений. В настоящее время эти представления находятся на рассмотрении.