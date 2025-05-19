Повышение цен на ЖКУ не затронет бедных и инвалидов

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что предстоящее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не коснется семей, у которых расходы на ЖКУ составляют значительную часть их общего дохода.

В беседе с NEWS.ru Бондарь пояснил, что предстоящее повышение тарифов на ЖКУ в 2025 году не затронет определенные категории граждан. Он сослался на статью 159 Жилищного кодекса РФ, которая предусматривает предоставление субсидий семьям, у которых расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе предельно допустимый процент от общего дохода.

Он отметил, что для семей с доходом ниже прожиточного минимума применяется специальный понижающий коэффициент, дополнительно уменьшающий допустимую долю расходов.

Бондарь также рассказал о существовании различных льготных механизмов, включающих компенсации и скидки на оплату ЖКУ для отдельных категорий граждан. В частности, он упомянул федеральный закон № 181-ФЗ, гарантирующий инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсацию до половины расходов на коммунальные услуги.

Аналогичные меры поддержки, по его словам, предусмотрены законом № 5-ФЗ для ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.