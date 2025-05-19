На Байкале введут запрет на использование и продажу пластика

На Байкальской природной территории вводится поэтапный запрет на использование и продажу пластиковой упаковки и посуды. Это решение принято по поручению президента России Владимира Путина.

В беседе с «360.ru» эколог Анатолий Баташов пояснил, что пластик представляет серьезную угрозу для экосистемы Байкала. Вредные отходы попадают в озеро через реки, которые невозможно полностью очистить от загрязнений.

Баташов допустил, что запрет пластика на Байкале может стать пилотным проектом, который впоследствии распространится на другие регионы страны.

Он отметил, что перед обществом стоит глобальная задача по полному отказу от пластиковых изделий. По его словам, многие производители уже начали двигаться в этом направлении, а торговые сети активно рассматривают подобные инициативы. Баташов прогнозирует, что в течение пяти лет могут быть введены добровольные ограничения на использование пластика.

При этом эколог подчеркнул, что начинать такие изменения необходимо с конкретных территорий, и Байкал в этом отношении представляет собой идеальный пример для старта.