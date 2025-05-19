Петербург  планирует продлить оказание материальной помощи нуждающимся горожанам

Законодательное собрание Санкт-Петербурга обсуждает возможность продления на три года программы оказания материальной помощи петербуржцам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Данную инициативу поддержал бюджетно-финансовый комитет, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

За время действия программы около 2,5 тысяч человек получили необходимую поддержку, рассказал спикер петербургского парламента Александр Бельский. По его словам, эта мера позволяет малоимущим приобретать лекарства, средства реабилитации и технические изделия медицинского назначения.

Бельский резюмировал, что данная мера социальной поддержки является востребованной и эффективной, поэтому необходимо ее сохранить.