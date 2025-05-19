Понедельник, 19 мая 2025
$80.77 €90.71 ¥11.16
15.1 C
Санкт-Петербург
Город

Петербург  планирует продлить оказание материальной помощи нуждающимся горожанам

Дмитрий Григорьев
blank
Фото: Baltphoto

Законодательное собрание Санкт-Петербурга обсуждает возможность продления на три года программы оказания материальной помощи петербуржцам, находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Данную инициативу поддержал бюджетно-финансовый комитет, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

За время действия программы около 2,5 тысяч человек получили необходимую поддержку, рассказал спикер петербургского парламента Александр Бельский. По его словам, эта мера позволяет малоимущим приобретать лекарства, средства реабилитации и технические изделия медицинского назначения.

Бельский резюмировал, что данная мера социальной поддержки является востребованной и эффективной, поэтому необходимо ее сохранить.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

На карте Петербурга появилась подстанция «Тумановская»

Один из ключевых питающих пунктов Адмиралтейского района ко Дню Победы получил новое имя — подстанция «Тумановская». Фасад здания также украсит памятный знак с изображением героя-энергетика, разработавшего проект электропередачи Волховская ГЭС — Ленинград по дну Ладожского озера. «Никодим Туманов, в честь которого мы переименовали эту подстанцию — талантливый инженер и мужественный человек. Он разработал проект линии электропередачи «Кабель жизни», участвовал в строительстве электрозаграждений на Лужском рубеже, был награжден орденами и медалями. После войны продолжил трудиться в компании, восстанавливал электросетевой комплекс», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. Этот важный объект энергетики Санкт-Петербурга работает с 1933 года и на протяжении долгих лет был основным источником питания для завода «Красный треугольник». Сегодня полностью реконструированная в 2021 году подстанция, снабжает электричеством важнейшие объекты транспортной...
Читать далее
Город

На Дворцовой площади начался парад в честь Дня Победы

В Санкт-Петербурге проходит празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре Северной столицы отмечают 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Незадолго до семи часов утра «Невский проспект» был закрыт, однако выход на станцию «Гостиный двор» оставался открытым. У выхода из вестибюля станции метро специалисты установили рамки безопасности. Вдоль Невского проспекта расставлены ограждения для шествия «Бессмертного полка», а машины коммунальных служб перекрывают прилегающие дороги. Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть парад вживую на Дворцовой площади, однако подходы к ней со стороны Невского проспекта уже закрыты. Для приглашенных гостей организован проход через Миллионную улицу.
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп авто смерть полиция суд погода кража авария Россия метро петербург акция строительство невский район прокуратура проверка статистика пулково праздник животные общество футбол калининский район музыка работа красногвардейский район деньги кино задержание экология бизнес выставка тепло Центральный район госпитализация "Зенит" пенсии кронштадт отдых мошенники пенсионеры велосипед опрос транспорт

Новости дня

Новости

На Байкале введут запрет на использование и продажу пластика

Бизнес-вести

Товарооборот Петербурга в 2024 году увеличился на 9% по сравнению с 2023 годом 

Новости

На станции метро «Юго-Западная» почти завершен комплекс отделочных работ

Город

В 2024 году в Петербурге выполнены почти все работы по капремонту

Новости

Многодетным семьям могут предоставить бесплатную парковку

Новости

Прекращено дело о хищении 219 млн рублей у дольщиков

Новости

Психолог Лунюшин назвал ретрит временной таблеткой от усталости

Бизнес-вести

В Петербурге растет популярность франшиз в строительной сфере – Авито

Новости

Повышение цен на ЖКУ не затронет бедных и инвалидов

Город

Петербуржцы избавляются от красноухих черепах

Культура

Выставка художников c особенностями здоровья открылась в Главном штабе Эрмитажа

Афиша

Ведущими зоны инфлюенсеров на VK Fest станут Никита Сударь и Карина Кросс

Новости

Россияне могут накопить до 32 тысяч рублей в год с пенсий

Новости

Дело о наезде на велосипедиста в Красногвардейском районе передано в суд

Новости

Проверку реестра назвали решающим фактором при выборе детского лагеря

Наука

СК РФ раскрыл убийства Дугиной и Татарского при помощи ИИ

Новости

Нидерландский изготовитель поездов ВСМ стал российским

Город

Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в Невском районе 

Новости

В конце мая в петербургских гостиницах наблюдался повышенный спрос

Новости

Победители конкурса современного плакатного искусства презентовали свои работы

Культура

Кронштадту исполнился 321 год

Город

С конца мая изменится режим работы вестибюля метро «Площадь Ленина»

Город

На Шаумяна самокат сбил ребенка и чуть не задел коляску 

Новости

Петербургский «ТранспортФест» представил своих информационных партнеров

Новости

В Петербурге отметят шестилетие проекта «Анна помогает»

Наука

Человекоподобный робот будет приносить документы для подписания на ПМЮФ

Новости

Роскомнадзор поделился способом выявления пропаганды чайлдфри* в кино

Город

Большинство компаний Петербурга принимают на работу родственников сотрудников

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb