В 2024 году в Петербурге выполнены почти все работы по капремонту

В Санкт-Петербурге комиссия по городскому хозяйству заслушала отчет о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов за 2024 год, которая оказалась выполнена на 96%.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта, Леонид Вишневский, представил данные о проделанной работе. Согласно докладу, опубликованному пресс-службой Законодательного собрания Санкт-Петербурга, из 5326 запланированных работ, включающих строительно-монтажные мероприятия и подготовку необходимой документации, было выполнено 5118.

Таким образом, краткосрочный план капремонта исполнен на 96,1%. Отмечено, что собираемость взносов достигла 99,4%, а из средств фонда было израсходовано 23,7 млрд рублей.

В городе проведен ремонт 190 фасадов, обновлено 1300 инженерных сетей, что привело к сокращению количества протечек на 23%. Кроме того, выполнено 245 работ на объектах культурного наследия, включая 40 ремонтов фасадов и 30 ремонтов кровель в рамках программы «Невский проспект».

В заключение Вишневский рассказал о новых строительных технологиях и цифровом контроле качества работ. Депутаты приняли информацию к сведению.