Юрист Стрежнева объяснила, как списать долги за ЖКХ через банкротство

Юрист Светлана Стрежнева рассказала, что согласно части 3 статьи 30 Жилищного кодекса, владелец жилья обязан содержать принадлежащее ему помещение. Кроме того, закон обязывает граждан своевременно и в полном объеме оплачивать жилье и коммунальные услуги.

В беседе с RuNews24.ru Стрежнева пояснила, что законодательством не предусмотрена возможность списания задолженности по коммунальным платежам. Однако гражданин может быть освобожден от обязанности погашения долгов за ЖКУ в случае признания его банкротом в соответствии с положениями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Стрежнева уточнила, что суд может возбудить дело о банкротстве физического лица, если сумма непогашенных требований превышает 500 тысяч рублей, а просрочка по их уплате составляет более трех месяцев с момента наступления срока исполнения обязательств.