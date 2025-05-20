Жителям России объяснили, как цифровой рубль улучшит платежную систему

Депутат Госдумы Никита Чаплин высказал мнение, что закон о постепенном внедрении цифрового рубля принят для улучшения платежной системы. С 1 июля 2025 года системно значимые банки должны будут обеспечить клиентам доступ к платформе. В 2026 году подключатся банки с универсальной лицензией, а с 2027 года — все остальные финансовые организации.

В беседе с NEWS.ru Чаплин подчеркнул, что внедрение цифрового рубля представляет собой не просто технологическую инновацию, а является стратегической необходимостью для укрепления финансовой независимости и повышения конкурентоспособности российской экономики.

Чаплин убежден, что поэтапный переход даст возможность и компаниям, и населению постепенно освоить новую платежную систему. Он отметил, что законодательная инициатива включает введение единого QR-кода для всех платежей – это сделает расчеты проще и уменьшит расходы предпринимателей.