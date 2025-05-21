Около 17% петербуржцев мечтают об отпуске на море

Летом 2025 года 17% жителей Санкт-Петербурга предпочли бы отдохнуть на море.

Около 12% респондентов назвали оптимальным вариантом провести лето дома, а 11% отдали предпочтение поездкам на дачу или в деревню.

Также 5% опрошенных считают лучшим отдыхом путешествия по России или времяпрепровождение на природе. Зарубежные направления оказались менее популярны: 4% выбрали любую страну за границей, 3% — Азию, 2% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 4%), за ними следует Байкал (2%). Алтай и Дагестан получили по 1% голосов.

Некоторые участники опроса предложили альтернативные варианты: поездки в горы (2%) или отдых в уединенных местах (1%). Также опрошенные назвали Карелию, Сахалин, Камчатку, Урал и Калининград. Около 2% респондентов рекомендовали не использовать отпуск летом, сохранив дни для других целей.

Женщины чаще, чем мужчины, выбирали отдых на море — 22% против 12%. Мужчины больше склонялись к тому, чтобы остаться дома (15% против 10%) или отправиться в путешествие по России (6% против 4%), сообщают эксперты из SuperJob.

Среди работающих жителей города поездки в горы были популярнее, чем среди безработных — 2% против 1%. При этом неработающие респонденты чаще высказывались за отказ от отпуска летом (3% против 2% у трудоустроенных).