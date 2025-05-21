Сотрудники Росгвардии оцепили жилой квартал на проспекте Славы из-за лося

В Санкт-Петербурге лось забрел во двор рядом с детским садом на проспекте Славы. Сотрудники Росгвардии оцепили территорию, после чего специалисты усыпили животное и вывезли его за город.

Около девяти утра 21 мая жители Северной столицы сообщили сотрудникам вневедомственной охраны о появлении лося во дворе рядом с детским садом на проспекте Славы.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место инцидента и обнаружили лося, лежащего в кустарнике. Чтобы обезопасить животное от случайных прохожих и водителей, наряд оцепил территорию. Затем росгвардейцы вызвали специалисты, которые должны были эвакуировать лося из жилого квартала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже на место инцидента приехали сотрудники Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Они усыпили животное для безопасной транспортировки в естественную среду обитания.