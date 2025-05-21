Как родителям подготовить ребенка на сдачу ОГЭ и ЕГЭ

Приближается завершение учебного года, а вместе с ним и пора выпускных испытаний. Ученики испытывают усталость от постоянной учебной нагрузки, в то время как родители, переживая за их перспективы, нередко сами создают дополнительное стрессовое давление.

Как сообщает «ФедералПресс», для эффективной подготовки к экзаменам важно учитывать не только обязательные предметы, но и дисциплины, требуемые для поступления в высшее учебное заведение. Оптимальное усвоение значительного объема информации требует соблюдения трех ключевых аспектов: полноценного сна, регулярной физической активности и сбалансированного питания с содержанием Омега-3 и витаминов группы В.

Чтобы избежать переутомления в процессе подготовки, рекомендуется применять следующие стратегии: чередовать интенсивные занятия с легким повторением через день, выделять один день в неделю без использования гаджетов и социальных сетей, определять предпочтительный способ восприятия информации.

Эффективным методом является вечернее повторение изученного материала с последующим закреплением утром, что подтверждено научными исследованиями. Сложные темы целесообразно распределять на три уровня сложности для последовательного освоения в течение трех дней. Оптимальный режим работы предполагает 52 минуты занятий с последующим 17-минутным перерывом для предотвращения усталости.