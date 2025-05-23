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Город

В Петербурге протестируют два новых электробуса 

Дмитрий Григорьев
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Фото: Gazeta.SPb

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» проведет испытания двух новых электробусов. Соответствующие соглашения были заключены с компаниями «Синара – Городские Машины» и «Автотехком» в рамках «ТранспортФеста».

Предприятие будет тестировать электробусы большого класса СИНАРА-625 и МАЗ 303Е23. Низкопольный электробус «Синара-6253» является собственной разработкой компании «Синара – Городские Машины», в презентации которой днем ранее принимал участие вице-губернатор Кирилл Поляков. 

Машина прошла сертификационные испытания и соответствует стандартам безопасности. Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщила, что запас хода электробуса составляет до 240 километров без подзарядки.

Особое внимание при разработке было уделено дизайну, выполненному в зеленом цвете и посвященному 80-летию Победы. Электробус МАЗ 303Е23 разработан Минским автомобильным заводом совместно с российской компанией «Итэлма».

В производстве используются белорусские и российские комплектующие. Запас хода составляет не менее 250 километров, что позволяет заряжать его ночью в парке.

Представители предприятия также отметили, что «Пассажиравтотранс» ежегодно тестирует новые образцы техники. Это позволяет специалистам оценить ходовые качества электробусов и комфорт для пассажиров.

Следует отметить, что новые электробусы в Санкт-Петербург поступают в рамках программы по обновлению парка транспортных средств. Как ранее отмечал Валентин Енокаев, глава Комитета по транспорту, эта программа тесно связана с улучшением инфраструктуры.

В частности, он подчеркнул, что в 2026 году в промышленном парке «Ржевка» будет полностью запущен парк электробусов.

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