Киркоров продолжает находиться под наблюдением врачей после ожогов в Петербурге

Филипп Киркоров проходит лечение после получения ожога в Петербурге. Певец планирует вернуться к работе в ближайшее время, после необходимых медицинских процедур.

Информация о связи отпуска артиста с пластическими операциями была опровергнута. Представители артиста заявили, что певец находится под наблюдением врачей из-за ожога.

Блогер Алена Жигалова сообщила в своем Telegram-канале, что ситуация стабилизируется. Как только состояние артиста придет в норму, Киркоров вернется к работе, чтобы отметить 40-летие творческой деятельности.

Адвокат Александр Добровинский подтвердил информацию о пребывании артиста под наблюдением врачей. Он отметил, что ожог – это серьезно и Киркоров скоро вернется к работе.

На концерте в БКЗ «Октябрьский» 25 апреля произошел инцидент с возгоранием рубашки артиста. Представительница Киркорова ранее сообщала о хорошем самочувствии певца.