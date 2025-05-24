В Петербурге стартовал парад ретро-транспорта 

В Санкт-Петербурге стартовал парад раритетной техники.

В самом центре города можно будет увидеть колонну из 322 коллекционных автомобилей – именно столько лет исполняется Северной столице.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале, что после пробега «старички» будут ждать гостей.

Ретроавтомобили, а также ретротрамваи и ретротроллейбусы, можно будет посмотреть на Инженерной, Караванной, Кленовой, Замковой улицах, Площади Белинского и набережной реки Фонтанки.

В прошлом году председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев дал старт параду раритетной техники в рамках V Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест».

Парад проходил по главным улицам города и включал 321 единицу техники: старинные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и трамваи.