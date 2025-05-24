Женщину задержали в Петербурге за поджог здания полиции 

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в поджоге актового зала одного из отделов полиции Василеостровского района.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о возгорании в 37 отделе полиции поступило в дежурную часть 23 мая в 23:11.

Предварительно установлено, что около неизвестная женщина подошла к зданию полиции и, разбив окно, бросила зажигательную смесь. После совершения поджога злоумышленница скрылась с места происшествия.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, районного УМВД и УФСБ, была задержана 37-летняя женщина. Ей предъявлено подозрение в совершении данного преступления.

По предварительным данным, задержанная пояснила, что 16 мая ей стало известно о взломе ее личного кабинета на портале государственных услуг. Якобы с помощью взломанного аккаунта были оформлены кредиты, а деньги переведены на территорию недружественного государства.

После этого, по словам подозреваемой, с ней связался неизвестный и предложил совершить поджог здания полиции в обмен на погашение долгов перед банками и избежание уголовной ответственности. Следуя инструкциям неизвестного, женщина приобрела бензин на автозаправочной станции, перелила его в стеклянную бутылку и совершила поджог здания полиции.

После совершения преступления она скрылась. В настоящее время решается вопрос о возмещении причиненного ущерба.

Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте. В отношении задержанной планируется избрание меры пресечения в виде ареста.