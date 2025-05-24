Производитель электробусов заверил о работе батарей даже в мороз

Производитель электробусов гарантирует надежность батарей даже при минусовых температурах. Батареи электрических автобусов обладают достаточной мощностью для завершения всего маршрута, даже в зимний период.

Контракт между «Мосгортрансом» и российским производителем литий-ионных батарей «Рэнера» предусматривает ежегодное увеличение мощности батарей для электробусов. Как сообщает «Петербург2», директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул в ходе Международного фестиваля «ТранспортФест» рассказал о решении проблемы снижения запаса хода электробусов при низких температурах.

Он заверил, что не было зафиксировано ни одного случая, когда электробус замерз при минусовой температуре и не доехал до конечной остановки. По словам Асаула, снижение запаса хода в зимнее время незначительно и не влияет на работу транспорта.

Пассажиры и водители не ощущают этого снижения. Он отметил, что все электробусы подзаряжаются на каждом круговом рейсе, а новые модели – через один рейс.

Потеря запаса хода является частью специфики данного вида транспорта, учитывается коэффициент на дополнительный расход энергии. Асаул подчеркнул, что проблема холодов для электрического городского транспорта не актуальна.

Отметим, что 23 мая в Санкт-Петербурге стартовал 6-ой Международный фестиваль «ТранспортФест». Вице-губернатор Кирилл Поляков дал старт мероприятию, на котором обсуждались вопросы развития транспортной сферы в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта».