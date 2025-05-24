На ретро-параде представили реплику раллийной «копейки»

Почетные гости присоединились к ретро-параду на автомобиле ГАЗ-2410, выпущенном в 1973 году.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Отметим, что компания Lada Sport создала реплику раллийного автомобиля ВАЗ-2101. Руководитель Lada Sport Владислав Незванкин рассказал о завершении работ над репликой.

Автомобиль ВАЗ-2101 «Ралли» оснащался 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. В конструкцию входили карбюраторы Weber, амортизаторы Koni, приборы для штурмана, спортивные сиденья и дополнительные фары.

Первый международный старт раллийной «копейки» состоялся на Tour d’Europe в 1971 году. Три экипажа на ВАЗ-2101 приняли участие в гонке протяженностью 14 тысяч километров.

Соперниками советских гонщиков были 48 автомобилей, включая 5 «Москвичей-412». До финиша доехали 4 «Москвича» и все 3 ВАЗ-2101.

Советские команды завоевали серебряный кубок и первое место в командном зачете среди команд, представленных тремя экипажами. Реплика раллийного ВАЗ-2101 теперь экспонируется в здании заводоуправления АО «АвтоВАЗ» в Тольятти.