Петербуржцы смогут посмотреть на технику после ретропарада 

После завершения X Международного парада ретротранспорта жители и гости Санкт-Петербурга получили уникальную возможность внимательно изучить представленные раритетные экземпляры техники. Уникальные экспонаты были выставлены на Инженерной улице, Караванной улице, Кленовой улице, Замковой улице, площади Белинского и набережной реки Фонтанки.

Первыми оценить сохранившиеся до наших дней раритеты смогли председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Последний отметил, что представленный транспорт является «настоящей историей».

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, что ранее эта техника курсировала по улицам российских городов. Теперь же она напоминает о предшественниках современных машин, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров.

Всего было представлено свыше 320 образцов исторической техники, включая автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые и легковые автомобили, а также мотоциклы из частных коллекций и музеев. Среди экспонатов выделялись автобусы ЗИС-155 1957 года выпуска и ЗИС-127 1955 года выпуска.

После осмотра раритетной техники Кирилл Поляков провел церемонию награждения победителей музыкального конкурса «Полет мечты», организованного Государственным унитарным предприятием «Пассажиравтотранс».