Полицейскому в Петербурге предъявили обвинение в связи со взяточничеством

В Санкт-Петербурге сотруднику полиции предъявили обвинение. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело. Фигурантом является помощник оперативного дежурного дежурной части 59 отдела полиции Управления Министерства внутренних дел России по Выборгскому району.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщает, что он подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий, предусмотренных статьями 290 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие установило, что обвиняемый, находясь на рабочем месте, незаконно получал сведения об иностранных гражданах.

Предполагается, что он использовал информационную базу Министерства внутренних дел России. Эту информацию он передавал гражданину одной из республик Средней Азии.

За эти противоправные действия сотрудник полиции получил взятку. Ее сумма составила не менее 115 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении иностранного гражданина, давшего взятку сотруднику полиции, также возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье о взяточничестве должному лицу.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.

Они направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления.