Петербург сохранит «Пассажиравтотранс» в госсобственности

В Санкт-Петербурге окончательно отказались от планов приватизации «Пассажиравтотранса». Представители власти объяснили это преимуществами текущей модели управления и требованиями законодательства.

ГУП «Пассажиравтотранс» сохранит свой текущий статус — решение о приватизации отменено. Как пояснил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, изначально рассматривался вариант преобразования в акционерное общество со 100%-ным городским участием.

Причиной рассмотрения приватизации являлись требования федерального законодательства, обязывающего перевозчиков участвовать в конкурсах на маршруты. Для государственных унитарных предприятий такое участие невозможно, что создаёт определённые ограничения в их деятельности.

В существующем формате «Пассажиравтотранс» работает по принципу бюджетных учреждений с фиксированным штатным расписанием и централизованной системой закупок. Как отметил Цивилев, подобная модель управления не всегда обеспечивает оптимальное использование финансовых ресурсов по сравнению с частными перевозчиками.

Среди преимуществ государственной формы собственности депутат выделил повышенный уровень безопасности перевозок. В частности, речь идет о системе медицинского контроля водителей, осуществляемого штатными специалистами предприятия.

Глава транспортного комитета Валентин Енокаев акцентировал внимание на важности развития инфраструктуры для обеспечения качества пассажирских перевозок. В рамках этой программы ведется строительство и модернизация автобусных парков с оснащением их современным оборудованием. Также, по словам Енокаева, профессиональные соревнования среди водителей способствуют повышению безопасности.

Параллельно, как сообщил Цивилев, частные перевозчики демонстрируют проблемы с соблюдением графика движения. Наиболее распространенными нарушениями являются так называемые «паровозы» — движение нескольких автобусов одного маршрута в одном направлении, а также случаи пропуска остановок для соблюдения временных нормативов.