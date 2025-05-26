Барабанщик группы Neverlove упал в толпу фанатов на концерте

Во время концерта группы Neverlove в клубе Base на Кондратьевском проспекте произошел инцидент с падением музыканта.

Кадры падения музыканта попали на видео. На кадрах видно, как барабанщик коллектива лез на перила. Конструкция не выдержала вес и рухнула в зал, однако никто из присутствующих не пострадал.

Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на слова директора группы отмечает, что происшествие было частью шоу-программы. Во время исполнения трюка солист группы Ярослав Степанов поддерживал ударника со сцены.

Отметим, что группа Neverlove известна такими композициями как «Добро пожаловать в эскорт», «Тяночка», «Малолетка-альтушка» и «Кунимэн». Солист группы Степанов ранее привлекал внимание, распространяя в социальных сетях информацию о своем якобы родстве с Валерием Кипеловым. Несмотря на абсурдность утверждений, часть аудитории воспринимала их всерьез.