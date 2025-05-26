Цивилев напомнил о социальных гарантиях для водителей автобусов в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев поддержал решение оставить «Пассажиравтотранс» в ведении государства. Он считает, что это поможет развитию городского транспорта.

На своей странице во «ВКонтакте» Цивилев заявил, что качество перевозок зависит от условий труда водителей, включая соцгарантии. Ранее председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев говорил, что поддержка транспортных предприятий и повышение уровня жизни работников остаются важными задачами для города.

ГУП «Пассажиравтотранс» предоставляет водителям полный соцпакет, компенсацию аренды жилья, медобслуживание в ведомственной поликлинике, гибкий график и достойную зарплату.

Цивилев подчеркнул, что водители должны думать о безопасности пассажиров, а не опасаться штрафов за мелкие задержки. На транспортном форуме он пообщался с победителями конкурса профмастерства среди водителей. Молодые специалисты, по его словам, хотят работать в отрасли.

Депутат предложил пересмотреть стандарты контрактов, сделав акцент на безопасности перевозок. Он также высказался за создание комиссий по расследованию происшествий, как в авиации, и за усиление надзора за частными перевозчиками.

Цивилев уверен, что сохранение государственного статуса «Пассажиравтотранса» — верный шаг, который улучшит жизнь горожан.