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Культура

Петербуржцев ждут восемь тематических абонементов в Мариинский театр

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Мариинский театр объявил о старте продаж летних абонементов на XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». В июне зрителям предложат восемь тематических подборок спектаклей.

Четыре абонемента посвящены творчеству Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева и Родиона Щедрина. В пресс-службе театра сообщили, что специальные цены действуют при покупке билетов на три и больше мероприятий.

Абонемент «Чайковский-185» включает оперы «Евгений Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Иоланта», балет «Лебединое озеро» и концерт под управлением иранского дирижера Али Рахбари. В программу «Верди в Мариинском» вошли девять опер, среди которых «Трубадур» с участием Динары Алиевой, Екатерины Семенчук и Ариунбаатара Ганбаатара, а также «Аттила» с Ильдаром Абдразаковым.

Также Абонемент «Прокофьев в Мариинском» объединил оперу «Любовь к трем апельсинам», балет «Ромео и Джульетта» и концертные программы с участием Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Программа Щедрина включает две оперы, балет и «Поэторию» с участием Евгения Миронова.

Представители театра отметили, что отдельные абонементы посвящены итальянской, французской и австро-немецкой классике.

В Концертном зале Мариинского театра пройдет представление оперы Прокофьева «Война и мир». Спектакль состоится 12 и 13 июня и будет разделен на две части: «Мир» — днем, «Война» — вечером.

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