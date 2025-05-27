В Луксоре найдены древние гробницы, возраст которых превышает 3500 лет

В египетском Луксоре археологи совершили масштабное открытие. Обнаружены 3 древние гробницы, возраст которых составляет свыше 3500 лет.
Эти гробницы, расположенные в некрополе Дра Абу эль-Нага, относятся к периоду Нового царства. Предполагается, что они принадлежали высокопоставленным чиновникам Древнего Египта.
Надписи, обнаруженные в гробницах, содержат ценную информацию. Как сообщает Planet Today, необходим дальнейший анализ иероглифов для установления личностей и титулов похороненных.
Одна из гробниц, принадлежала человеку по имени Амум-эм-Ипет, жившему в период Рамессидов. 2 другие гробницы датируются 18-ой династией.
Одна из гробниц принадлежала Баки, надзирателю зернохранилищ. Другая принадлежала человеку, занимавшему должности надзирателя в храме Амона, писца и мэра северных оазисов.
В гробницах были найдены статуи и погребальные предметы. Эти артефакты предоставляют ценные сведения о религиозных верованиях и бюрократических структурах Древнего Египта.