В Луксоре найдены древние гробницы, возраст которых превышает 3500 лет

На рынке новостроек Петербурга в первом квартале 2025 года более 72% объектов предлагаются с различными вариантами отделки – от минимальной чистовой до предчистовой (white box), выяснили аналитики девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Популярность готовых решений продолжает расти на фоне сохранения высоких процентных ставок и нежелания клиентов заниматься ремонтными работами самостоятельно. Особенно заметно увеличился интерес к квартирам с предчистовой отделкой (white box) – их доля в общем объеме за год выросла на 4,1% и составила почти 25%. При этом полностью готовые к заселению квартиры по-прежнему лидируют, занимая 46,7% рынка. Категория меблированного жилья практически сошла на нет: с 4% в прошлом году до 0,1% в текущем периоде. Основными причинами выбора квартир с отделкой эксперты называют желание сэкономить время и финансы. Для клиентов, использующих льготные ипотечные...