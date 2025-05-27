Стилист Жарикова объяснила, как скрыть недостатки фигуры

Стилист Анастасия Жарикова раскрыла секрет визуальной коррекции фигуры с помощью одежды: вертикальные элементы в образах создают эффект стройности. Она подчеркнула, что грамотно выбранный гардероб позволяет не только подчеркнуть индивидуальность, но и гармонизировать пропорции силуэта.

В беседе с NEWS.ru Жарикова отметила, что одежда способна не только выражать индивидуальность, но и корректировать фигуру, повышая уверенность в себе. Она пояснила, что вертикальные элементы в одежде создают эффект стройности, рекомендовав использовать V-образные вырезы, удлиненные жакеты, рубашки, расстегнутые жилеты, стрелки на брюках и вертикальную полоску.

Кроме того, она подчеркнула важность правильной посадки вещей, которые должны повторять контуры тела без излишнего облегания.

Жарикова также указала на значение цветовых решений: приглушенные тона помогают зрительно уменьшить объемы, тогда как яркие цвета и принты привлекают внимание к нужным зонам. Она добавила, что фактура ткани влияет на восприятие пропорций — блестящие и пушистые материалы увеличивают, а матовые и гладкие уменьшают визуальный объем.

Специалист посоветовала акцентировать внимание не только на проблемных зонах, но и на достоинствах фигуры, заключив, что все типы телосложения по-своему прекрасны и не стоит зацикливаться на недостатках.