На кинофестивале Мост отмечен фильм о спасении от голода в блокадном Ленинграде

В заключительный день кинофестиваля состоялось торжественное награждение участников конкурсной программы «Мост.Горизонты».

В номинации «Лучшая игровая полнометражная картина» победил режиссерский дебют Ивана Харатьяна. Картина «Каруза» снята на основе реальных событий в блокадном городе, когда собака в Парголово помогла выжить 16 ленинградцам. Фильм трогательно рассказывает о дружбе мальчика и собаки, спасающих семью от голода, показывает настоящую верность, преданность и бескорыстность. Режиссер снял часть сцен «глазами собаки», которая учит зрителя быть людьми. Песню к кинофильму написал Александр Розенбаум.

На торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Мост» номинацию за фильм сына получила Марина Майко из рук народной артистки России Светланы Дружининой и заслуженного артиста России Гоши Куценко.

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