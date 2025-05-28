В Госдуме предложили отменить невозвратные тарифы в гостиницах

Фракция «Справедливая Россия — За правду» выступила против законопроекта о невозвратных гостиничных тарифах, обсуждаемого в Госдуме. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.

В беседе с «360.ru» Миронов отметил, что люди действительно выбирают отели по цене и качеству, часто бронируя несколько вариантов одновременно, чтобы потом оставить лучший. При этом, по его словам, теперь им предлагают платить за отказ от забронированных номеров. Он возмутился, что такой «подарочек» подготовили гражданам как раз к началу летнего сезона.

Также политик добавил, что введение невозвратных тарифов не приведет к снижению цен — они останутся на прежнем уровне, в то время как возвратные тарифы вырастут на 20-30%.