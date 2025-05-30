В России могут ввести досрочные пенсии для многодетных отцов

Депутаты Государственной думы России планируют повторно направить в правительство инициативу о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов.

Как заявил депутат Миронов, президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание кабмина на этот вопрос, однако ранее предложения о льготах не получили поддержки.

В июле 2022 года аналогичный законопроект уже направлялся в правительство, но был отклонен. После этого инициатива была внесена в Госдуму, где находилась на рассмотрении почти два года, но в феврале ее отклонили большинством голосов. Теперь, в соответствии с поручением президента, документ планируют повторно направить в кабмин, подчеркнул Миронов.

Согласно предложению депутатов, возраст выхода на пенсию для отцов троих детей составит 58 лет, четверых — 57 лет, а при наличии пяти и более детей — 55 лет.

Отметим, что по обновленному Семейному кодексу статус многодетного отца присваивается мужчине, на содержании которого находятся трое или более детей. Все они должны быть официально зарегистрированы и проживать в полной семье, включая усыновленных, которые приравниваются в правах к родным.