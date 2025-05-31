Раскрыто убийство 25-летней давности в Выборгском районе 

Спустя 25 лет раскрыто убийство, совершенное в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, скрывавшийся от правосудия.

Как стало известно Gazeta.SPb, задержанным оказался мужчина 1980 года рождения. По версии следствия, в июле 2000 года он, в ходе конфликта, убил своего знакомого в лесном массиве поселка Осиновая роща.

Конфликт возник из-за намерения подозреваемого сообщить в правоохранительные органы о преступной деятельности убитого. После убийства, подозреваемый забрал личные вещи жертвы и избавился от орудия преступления.

В 2000 году прокуратурой Выборгского района было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В прошлом подозреваемый уже был судим за совершение других преступлений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.