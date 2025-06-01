Пассажир упал на пути оранжевой ветки метро в Петербурге

Движение поездов на четвертой линии петербургского метрополитена было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной остановки стало падение человека на рельсы.

Происшествие случилось на участке между станциями «Спасская» и «Горный институт». В настоящее время движение осуществляется только на участке от «Улицы Дыбенко» до «Спасской».

Представители метрополитена принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Упавшего на пути пассажира передали сотрудникам медицинской службы, однако информация о его состоянии не поступала. Позже стало известно, что в 11:02 движение по линии восстановлено в обычном режиме.