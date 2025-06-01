Михаил Кержаков завершает карьеру в ФК «Зенит», но остается в клубе

Александр Медведев, председатель правления «Зенита», сообщил, что Михаил Кержаков завершает карьеру игрока. Однако он продолжит работу в системе клуба, займет должность, связанную с вратарями. Это решение позволит сохранить опыт и знания Кержакова в структуре клуба.

Контракт Михаила Кержакова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Его прощальный матч может состояться 29 июня в Сочи в товарищеской игре с «Црвеной Звездой». В сезоне 2024/25 38-летний вратарь не выходил на поле в официальных матчах за «Зенит», передает Sport-Express.

Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе петербургского клуба он 7 раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. За 10 сезонов в «Зените» Михаил Кержаков в 138 матчах пропустил 119 голов, а в 54 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.