В понедельник утром из Пулково не вылетят 10 самолетов

Утром 2 июня в аэропорту Пулково отменены десять запланированных рейсов.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, рейс 7A 511 авиакомпании Express Air, который должен был вылететь в Энфиду-Хаммамет в 4:00, не состоялся.

SCAT Airlines отменила рейс DV 826 в Шымкент, запланированный на 7:10.

Отечественный перевозчик «Аэрофлот» не выполнил рейс FV 6423 в Уфу, который должен был отправиться в 7:50. Также авиакомпания отменила три рейса в Москву: FV 6011 в 15:30, FV 6098 в23:00 и FV 6708 в 23:55. Кроме того, не состоялся рейс SU 2804 в Нижний Новгород, запланированный на 16:40.

Компания Sichuan Airlines отменила вылет рейса 3U 3818 в Чэнду, который должен был отправиться в 18:30.

Ранее, 1 июня из Пулково не смогли вылететь 14 рейсов по различным направлениям как внутри России, так и за рубеж.