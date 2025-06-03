Купальный сезон в Петербурге откроется во второй половине июня

Купальный сезон в Санкт-Петербурге в этом году начнется позже обычного — не раньше второй половины июня. По данным синоптика, холодные западные ветра и частые дожди замедляют прогрев воды в городских водоемах.

Среднемесячная температура воздуха составит 19-24 градуса, с возможным повышением до 24-29 градусов в отдельные периоды. Текущий сезон начнется позже по сравнению с прошлым годом, когда купание разрешили уже в конце мая. Об этом рассказал начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

Метеоролог связывает задержку с преобладанием западных ветров, повышенной облачностью и частыми осадками, несмотря на установившуюся температуру воздуха около 20 градусов.

Отметим, что ранее власти Петербурга утвердили список из 24 пляжей, разрешенных для купания. Согласно данным Роспотребнадзора, только три из них полностью соответствуют санитарным нормам.