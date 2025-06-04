Петербуржца заставили расплатиться по алиментам, чтобы сохранить машину

В Санкт-Петербурге судебные приставы Выборгского района успешно взыскали алименты с 40-летнего мужчины, имевшего задолженность свыше 300 тысяч рублей.

Он не платил алименты двум бывшим женам. Благодаря принудительным мерам, в частности, угрозе лишения водительских прав, долг был погашен.

Ограничение в пользовании автомобилем стало эффективной мерой, поскольку мужчина часто возил на машине свою беременную третью жену. В результате, он погасил всю задолженность.

По состоянию на 1 мая 2025 года, как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, более чем 2,7 тысяч должников по алиментам в городе были временно лишены права управления транспортными средствами. Благодаря этой мере несовершеннолетние дети получили 69 млн рублей.