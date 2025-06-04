Ксения Бородина вышла замуж за блогера Сердюкова

Известная телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков расписались. Торжественное событие состоялось 3 июня 2025 года в одном из столичных дворцов бракосочетания.

Пара предпочла официальную роспись пышному торжеству, которое запланировано на более поздний срок.

Знакомство Ксении и Николая произошло в рамках проекта «Последний герой». Изначально отношения между ними складывались непросто из-за разных характеров и взглядов. Однако, со временем возникли чувства, переросшие в серьезные отношения.

Напомним, в декабре 2024 года Николай сделал Ксении предложение руки и сердца. Они решили официально оформить свои отношения, после чего планируют устроить большое свадебное торжество для родных и друзей. Пара относится к своим отношениям очень серьезно, учитывая прежний опыт.