В Петербурге обследовали стоянки брошенных авто

Заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров осуществил обследование стоянок, предназначенных для хранения разукомплектованных транспортных средств. Особое внимание уделялось правильному хранению автомобилей и ведению учета. Выявлены недостатки, требующие немедленного решения для повышения эффективности работы.

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, что по результатам обследования разработан план мероприятий по совершенствованию системы учета и хранения РТС. Планируется улучшить взаимодействие с районными администрациями города. На стоянках Агентства внешнего транспорта сейчас находится свыше 2 тысячи 646 единиц РТС. В распоряжении Агентства 6 эвакуаторов: два для грузовых автомобилей и четыре – для легковых автомобилей. Алексей Гончаров отметил важность оперативного реагирования на проблему брошенного транспорта и выстраивания прозрачной системы его учета и переработки.

Граждан призывают активно участвовать в поддержании чистоты городских улиц, сообщая о брошенном транспорте в районные администрации или через портал «Наш Санкт-Петербург».

Эффективность борьбы с брошенным транспортом в Петербурге подтверждается цифрами: 227 эвакуированных автомобилей за первый квартал 2025 года. По словам председателя Комтранса Валентина Енокаева, эта работа ведется регулярно, а бесхозные машины утилизируются в пользу городского бюджета.