Муцениеце поделилась подробностями подготовки к предстоящей свадьбе

Российская актриса Агата Муцениеце готовится к предстоящей свадьбе с Петром Дрангой.

В своем личном блоге 36-летняя артистка показала процесс подготовки к торжеству, показав идеальный вариант девичника. Звезда провела день в столичном салоне красоты, где ей делали прическу и маникюр.

Муцениеце, облаченная в белый халат, с удовольствием наблюдала за работой стилистов и делилась впечатлениями с подписчиками. Она отметила, что идеальный девичник включает уходовые процедуры и любимые конфеты. В мае этого года пара объявила о помолвке после романтического отпуска в горах, где Дранга сделал возлюбленной предложение.

Актриса ожидает третьего ребенка, для музыканта это будет первый опыт отцовства. Несмотря на некоторые сложности с кожей из-за гормональных изменений, Муцениеце продолжает следить за питанием и заниматься спортом. После рождения ребенка она планирует взять паузу в карьере, чтобы посвятить время семье.