Дом Говинга в Выборге планируют выставить на торги

Даниил Александров
Фото: скриншот сервиса Google Maps

Власти Ленинградской области намерены выставить на торги Дом Говинга в Выборге после его перехода в государственную собственность. Сумму компенсации за конфискованное здание определит суд в декабре.

Ленинградский областной Комитет по управлению государственным имуществом исполняет судебное решение об изъятии здания на Крепостной улице в Выборге. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, объект планируется выставить на торги после завершения необходимых юридических процедур.

По словам председателя Комитета Марины Тоноян, основной задачей является сохранение объекта культурного наследия и привлечение инвестора, способного восстановить исторический облик здания.

Отметим, что государство должно компенсировать стоимость объекта даже в случае конфискации, при этом размер выплаты установит суд на заседании, назначенном на декабрь.

Дом книготорговца Говинга представляет собой объект культурного наследия регионального значения, построенный в начале XX века по проекту финского архитектора Карла Хорда Сегерстадта. Подготовка к реставрации памятника архитектуры начиналась еще в конце 1980-х годов, однако работы так и не были выполнены.

В 2021 году Выборгский городской суд принял решение об изъятии здания у предыдущего собственника и его передаче в собственность Ленинградской области.

