Бледанс прокомментировала инцидент с расстегнутой ширинкой Диброва

Российская актриса театра Эвелина Бледанс прокомментировала инцидент с Дмитрием Дибровым. По ее словам, ситуация с расстегнутой ширинкой не содержит ничего непристойного и заслуживает уважения.

Эвелина Бледанс высказала мнение о ситуации с Дмитрием Дибровым, попавшим в объективы камер с расстегнутой ширинкой. Актриса не усмотрела в произошедшем нарушений законодательства или норм приличия.

По словам Бледанс, ситуация с непреднамеренным обнажением не содержит состава правонарушения. Актриса отметила, что инцидент продемонстрировал дополнительные аспекты взаимоотношений между Дибровым и его бывшей супругой Полиной, пишет Woman.ru. Бледанс также допустила возможность восстановления семейных отношений между бывшими супругами, указав на их совместных детей как на важный объединяющий фактор.

Дмитрий Дибров назвал произошедшее случайным стечением обстоятельств. Телеведущий отрицал преднамеренность действий и остался недовольным вторжением в личную жизнь.

Напомним, что семейная пара оказалась в центре внимания после решения Полины о разводе и начале отношений с бизнесменом Романом Товстиком.