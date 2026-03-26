В составе межзвездной кометы 3I/ATLAS нашли «термоядерное топливо»

Комета 3I/ATLAS привлекла внимание астрономов необычным составом. Ученые выявили в объекте аномально высокую концентрацию стабильного изотопа водорода под названием дейтерий.

Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда и Лаборатории реактивного движения проанализировали данные спектроскопии, полученные телескопом «Джеймс Уэбб». В молекулах метана специалисты нашли высокое соотношение дейтерия к водороду.

Ученые предполагают, что такие особенности могли возникнуть из-за формирования объекта в экстремально холодных условиях. Вода в объекте обогащена дейтерием с показателем на порядок выше, чем в известных кометах. Результаты наблюдений исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

По мнению астрономов, такие особенности изотопного состава указывают на формирование объекта при низких температурах в условиях бедной металлами среды на заре существования Галактики. Согласно расчетам исследователей, небесное тело накапливало свое вещество около 10–12 миллиардов лет назад. Данный возраст делает намного старше Солнца. В статья журнала Nature ученые полагают, что это уцелевший фрагмент древней планетной системы.

Гарвардский астроном Ави Леб обратил внимание, что дейтерий является термоядерным топливом. Ученый допустил, что избыток этого изотопа может быть признаком технологической природы объекта.