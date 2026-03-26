Женщины спасли молодого лебедя от агрессивного сородича

В Новороссийске четыре женщины спасли молодого лебедя, которого на берегу Суджукской лагуны забивал до смерти агрессивный сородич. Птицу назвали Счастье и отвезли в приют.

История началась зимой на Суджукской лагуне. Пара лебедей-шипунов поселилась там несколько лет назад и дважды выводила потомство, но в прошлом году яйца замерзли во время морозов. Местная жительница Ирина в беседе с 360.ru. подчеркнула, что самец тяжело пережил эту потерю и всю зиму гонял по лагуне других птиц. Один молодой лебедь не улетел весной. Агрессор не давал ему есть, поэтому птица тощала и слабела.

Когда птица загнала молодого лебедя на берег и принялась избивать, одна из женщин вмешалась. Она отгоняла нападавшего камнями и призывала на помощь отдыхающих, которые вместо этого предпочли снимать происходящее. Позже к ней присоединились еще три женщины. Одна из них удерживала пострадавшую птицу, другая помогла перенести ее в автомобиль, а третья связалась с волонтерами.

Спасенного лебедя аккуратно доставили в приют. Птицу решили назвать Счастье. На данный момент лебедь живет в вольере, чувствует себя хорошо и охотно ест. В ближайшее время его выпустят на озеро Абрау-Дюрсо.